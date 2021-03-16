Посольство РФ в Нигерии пытается освободить похищенного пиратами российского моряка

Российское посольство в Нигерии пытается освободить моряка из РФ, похищенного пиратами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство России в Нигерии предпринимает меры по освобождению российского моряка, похищенного пиратами в Гвинейском заливе.

- По информации компании-судовладельца "De Poli Shipmanagement", 12 марта в 210 милях от города Лагоса (Нигерия) произошло пиратское нападение на судно "MT Davide B". Похищен российский гражданин С.В.Вдовин в числе других членов экипажа, — сообщила пресс-служба диппредставительства в Facebook.

Сейчас в посольстве пытаются установить местонахождения моряка с целью освобождения.

В ноябре 2020 года в Гвинейском заливе пираты напали на танкер NAFELI II, на борту которого находились находились моряки из России, Украины и Грузии. Нападение произошло примерно в 170 километрах от Нигерии, судно шло под флагом Панамы, и передало сигнал об атаке с помощью системы SSAS. Тогда экипаж судна не пострадал.