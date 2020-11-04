Пираты напали на танкер с российскими моряками на борту Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Гвинейском заливе пираты напали на танкер NAFELI II, на борту которого находились моряки из России, Украины и Грузии.

Как передает портал Dryad Global, нападение примерно в 170 километрах от Нигерии, судно шло под флагом Панамы, и передало сигнал об атаке с помощью системы SSAS.

На данный момент экипаж танкера находится в безопасности, информация о погибших или раненых не поступала, так же не известно, взяли ли кого-нибудь из моряков в заложники. Предполагается, что пираты уже покинули судно.

Напомним, в июле восемь вооруженных пиратов в Гвинейском заливе напали на борту танкера Curacao Trader и взяли в заложники 13 из 19 членов российско-украинского экипажа. Семь россиян освободили 26 августа. В сентябре в Гвинейском заливе близ Нигерии с борта рефрижераторного судна Water Phoenix, шедшего под флагом Либерии, пираты похитили двух россиян. Остальным 16 членам экипажа удалось укрыться в специально оборудованном помещении.