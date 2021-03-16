Гинцбург: "Спутник V" обладает иммунной памятью к коронавирусу

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как вакцина "Спутник V" защищает от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" обладает иммунной памятью, поэтому при встрече с возбудителем у привившегося вырабатываются антитела на 2-3 день. После этого привитый полностью защищен от тяжелого течения COVID-19.

- При повторной встрече с возбудителем антитела и защитные свойства формируются не в течение нескольких недель, а при хорошей памяти – в течение нескольких дней. В течение буквально 2-3 дней, — приводит слова Гинцбурга РИА Новости.

Специалист добавил, что препарат полностью гарантирует отсутствие тяжелых случаев заболевания. Также после вакцинации вирус не сможет проникнуть в легкие.

Ранее Александр Гинцбург рассказал, что "Спутник V" показал одинаковую эффективность во всех возрастных категориях. Он сообщил, что к ноябрю 2021 года вакцину смогут получить 60-70% населения России.