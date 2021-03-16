В Великобритании заявили, что Россия «представляет острую угрозу» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия представляет для Великобритании «острую угрозу». Об этом утверждается в обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, опубликованном во вторник, 16 марта. В новой оборонной стратегии Британии также подтверждаются планы увеличить ядерный потенциал страны и противостоять «полному спектру угроз» со стороны России.

Напомним, накануне газета Sunday Times, анонсируя данный обзор, писала, что Великобритания считает Россию «самой большой угрозой». Такое мнение сложилось у британского правительства из-за якобы «частых агрессивных вторжений» России в водное и воздушное пространство страны.