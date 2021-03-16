Гинцбург: не зафиксировано ни одной смерти после прививки «Спутником V» Фото: REUTERS

До сих пор не был зафиксирован ни один летальных исход после вакцинации от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V». Об этом во вторник, 16 марта, сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

- Привитые гарантированы от того, что им не придется госпитализироваться и вирус у них не опустится в легкие. Тяжелых случаев коронавируса и летальных исходов после столкновения с этим заболеванием у вакцинированных «Спутником V» на очень большой выборе испытуемых не было обнаружено. Все привитые были защищены, - подчеркнул он.

Александр Гинцбург добавил, что к сегодняшнему дню количество произведенных доз вакцины «Спутник V» превышает десять миллионов.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что РФ выступает против конкуренции вакцин от коронавирусной инфекции, а также против политизации вопросов их распространения.

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