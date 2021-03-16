Россиянам разрешили употреблять алкоголь после вакцинации от COVID-19

Александр Гинцбург сообщил, что после вакцинации от коронавируса можно пить алкоголь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что после прививки от коронавирусной инфекции можно употреблять алкоголь. Однако пить нужно в разумных пределах, так как этиловый спирт вредит клеткам иммунной системы.

- Алкоголь можно употреблять, а сильно выпивать не надо по той простой причине, что этиловый спирт подавляет в больших концентрациях размножение клеток, в том числе иммунной системы... Этиловый спирт является ядом не только для наших нейронов, но и для всех наших клеток, в том числе для клеток иммунной системы, — заявил эксперт на брифинге Sputnik Казахстан.

Ранее Александр Гинцбург рассказал, что российский препарат от коронавируса "Спутник V" обладает иммунной памятью. При встрече с возбудителем у привившегося вырабатываются антитела на 2-3 день. Он добавил, что препарат полностью гарантирует отсутствие тяжелого течения заболевания.