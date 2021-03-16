Зеленский заявил, что Киев не собирается отказываться от Крыма

Владимир Зеленский заявил о подготовке "стратегии деоккупации" Крыма Фото: Евгения ГУСЕВА

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет отказываться от Крыма и подготовил "стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова".

- Семь лет назад Россия устроила фейковый референдум в Крыму. Украина впервые после незаконной аннексии подготовила стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова. Мы объединяем мир на базе Крымской платформы, чтобы вернуть Украине украинское, — написал украинский лидер у себя в Twitter.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что присоединение Крыма к России не противоречило законам Украины. Он отметил, что проведение референдумов без согласия центральных властей законами соседней страны не запрещается. Кроме того, на Украине Крым имел четко прописанный особый статус. Песков призвал изучить конституцию Украины и убедиться, что присоединение полуострова к России было легитимным.