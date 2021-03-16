Россиянин задержан в Крыму за сбор данных для спецслужб Украины Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Крыму задержан россиянин, собиравший информацию для спецслужб Украины, у него обнаружено взрывное устройство. Об этом во вторник, 16 марта, сообщили в центре общественных связей ФСБ.

Задержанный уже признался, что работает на украинские спецслужбы. Он делал фото и видео различных объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории полуострова, а в машине хранил самодельную бомбу «для обеспечения собственной безопасности».

- Сотрудниками Федеральной службы безопасности во время проведенных оперативно-разыскных мероприятий пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах специальных служб Украины гражданина России Есипенко В. Л. Информацию он собирал по заданию офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента СВР Украины полковника Кравчука, - цитирует сообщение ФСБ агентство ТАСС.

Отмечается, что россиянина задержали для исключения проведения подрывных акций в интересах спецслужб Незалежной. В отношении него уже возбудили уголовного дело.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские власти и спецслужбы продолжат провокации на территории полуострова и на границе для дестабилизации ситуации.