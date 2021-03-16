Глава Крыма: украинские власти продолжат провокации на полуострове Фото: Анна САДОВНИКОВА

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что провокации со стороны властей Украины для дестабилизации ситуации на полуострове вполне реальны. По его мнению, данные провокационные действия продолжатся.

- На границе будут провокации, в Донбассе, в ЛНР. К нам могут быть заброшены различные диверсионные группы с конкретными целями. Это будет продолжаться, будут пытаться таким образом дестабилизировать ситуацию в Крыму, - отметил Сергей Аксенов в интервью изданию РИА Новости во вторник, 16 марта.

Глава Крыма считает, что подталкивать украинских властей к провокациям на границе и полуострове будут из Соединенных Штатов, однако с точки зрения обороны Крым неприступен, как и вся РФ. Сергей Аксенов отметил, что в военном плане Крым способен отразить любые атаки, даже со стороны государств НАТО, поэтому крымчанам и в целом жителям России ничего не угрожает.

Ранее сайт kp.ru писал, что, по словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, никакие стратегии украинских властей в отношении Крыма не смогут вернуть Киеву доверие жителей полуострова. Дипломат отметила, что усилия Украины по возвращению полуострова являются нелегитимными и могут восприниматься только, как угроза агрессии против российских субъектов.

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