В России начали проводить количественные тесты на коронавирус за 35 минут

Петербургская лаборатория впервые в России стала проводит количественные экспресс-тесты на коронавирус Фото: ИВАНОВА Диана

Петербургская лаборатория "Хеликс" первая в России начала проводить количественные экспресс-тесты на коронавирус за 35 минут.

В лаборатории объяснили разницу между ПЦР-тестами и их разработкой. Первый определяет фрагменты генетического материала (РНК) возбудителя коронавирусной инфекции, а второй — специфический белок SARS-CoV-2 (нуклеокапсидный антиген).

- Результат ПЦР-теста - качественный (положительный/ отрицательный), а результат теста на антиген - количественный, позволяющий дополнительно к ковид-статусу определить вирусную нагрузку, — приводит слова работников лаборатории ТАСС.

Кроме того, тест на антиген заметно быстрее и его можно выполнить за 35 минут. Для сравнения, результаты ПЦР-тестов нужно ждать четыре-шесть часов.

Ранее во Франции выявили новый штамм коронавирусной инфекции, который не могут определить ПЦР-тесты. Пока не доказано, что новый вариант более заразен или опасен, чем "оригинал". Сейчас специалисты продолжают анализировать штамм.