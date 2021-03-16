Законопроект о праве регионов России на усыпление бездомных животных отозван из Госдумы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Резонансный законопроект, согласно которой предлагается разрешить регионам России самостоятельно регулировать численность бездомных животных, в том числе путем усыпления, отозвана из Государственной думы авторами инициативы. Во вторник, 16 марта, в базе нижней палаты опубликовали соответствующее письмо депутатов, вносивших законопроект, в адрес председателя органа власти.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что партия не поддержит данной законопроект и он будет отозван из Государственной думы. Турчак назвал данный документ живодерским, отметив, что подобными инициативами «ставится крест на всей работе» партии по регулированию ответственному отношению с животными.

- Жители России не для того поддержали поправки в основной закон государства и наши коллеги не для того принимали важнейший закон об ответственном обращении с животными, чтобы вот такими «инициативами» ставить крест на всей работе, - подчеркнул он.

Решение об отзыве проекта закона приняли после консультаций с руководством фракции «Единой России».