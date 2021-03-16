Наталья Поклонская назвала запрет русского языка на Украине абсурдным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Наталья Поклонская назвала запрет русского языка на Украине "абсурдным решением".

Поклонская предположила, что через 10 лет украинские политики будут обвинять Россию в аннексии русского языка на Украине. При этом, по ее мнению, власти Незалежной сами отказались от Крыма, лишив его украинской государственности.

- Лишая людей права говорить на родном русском языке, я еще раз повторюсь, я украинка русскоговорящая, таких украинцев в Украине 90%, они все русскоговорящие, и их сегодня украинская власть лишает права использовать родной русский язык, — приводит слова Поклонской РИА Новости.

С подобной речью Поклонская выступала в конце января 2021 года. Тогда она назвала запрет русского языка на Украине антинародным. Она уверена, что на смену ему придет другой, отменяющий запрет, закон.