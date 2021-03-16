Наталья Поклонская заявила о потере доверия к мужчинам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что по опыту предыдущих семи лет перестала верить мужчинам. Об этом она рассказала на онлайн-брифинге к седьмой годовщине Крымской весны.

Женщина отметила, что снова прошла бы весь свой семилетний путь, потому что ценит его. По ее словам, он сопровождался "уроками" и "шишками". Поклонская уверена, что у нее и дальше будут ошибки, но это сделает ее сильнее и мудрее.

- Поэтому я бы себе дала совет не отчаиваться, никогда не опускать руки. Главный совет – не верить мужчинам. Можно верить женщинам, но не мужчинам, — цитирует Поклонскую РИА Новости.

Ранее на том же брифинге Наталья Поклонская назвала запрет русского языка на Украине абсурдным. Депутат Госдумы заявила, что 90% украинцев лишились возможности говорить на родном языке. Женщина предположила, что через 10 лет украинские политики будут обвинять Россию в "аннексии" русского языка на Украине.