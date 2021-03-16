Moderna испытает вакцину от коронавируса на детях до 12 лет Фото: REUTERS

Американская биотехнологическая компания Moderna сообщила о начале нового этапа испытаний вакцины от коронавирусной инфекции. Сейчас эффективность препарата собираются проверить среди детей в возрасте от полугода до 12 лет.

«Moderna сегодня объявила, что первые участники получили дозу вакцины в рамках этапа исследований с участием группы детей возрастом от шести месяцев до 12 лет», - говорится в сообщении компании.

Компания уточняет, что клинические испытания в данной возрастной группе пройдут среди «здоровых детей», проживающих в Соединенных Штатах и Канаде. В ходе данного этапа эксперты планирую дать оценку нескольким параметрам, среди которых переносимость, реактогенность, безопасность, а также эффективность двух доз вакцины мРНК-1273, которые вводятся в организм с разницей в 28 дней

Ранее Moderna заявляла о 94,1 процентах эффективности своей вакцины.

Напомним, ранее американские врачи предупредили о побочном эффекте от вакцины Moderna. Как сообщили специалисты, у некоторых привитых граждан появлялись кожные воспаления.