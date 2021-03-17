США готовят санкции против России из-за "вмешательства в выборы"

В США анонсировали введение санкций против России из-за "вмешательству в выборы" по итогам опубликованного доклада американской разведки.

- После рассмотрения данных заключений и доклада <...> министр финансов в сотрудничестве с госсекретарем, генпрокурором и министром внутренних дел наложит соответствующие санкции за деятельность, которая, по нашему определению, является иностранным вмешательством в выборы в США, - говорится в докладе.

Тем временем, окончательно решение о введении санкциях в отношении РФ за "вмешательство" в американские выборы 2020 года еще не принято, отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишут РИА Новости.

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