Разведка США обвинила Россию в очернении Байдена на выборах президента 2020 года

Президент США Джо Байден Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Опубликован очередной доклад американской разведки, на этот раз посвященный последним президентским выборам в США.

На удивление, Россию в этот раз не стали привычно обвинять в том, что и в ходе выборов 2020 года она пыталась получить незаконный доступ к инфраструктуре американских избирательных участков и комиссий. Ни одной такой попытки, согласно тексту доклада, не было зафиксировано.

Но это вовсе не означает, что Вашингтон передумал обвинять Москву в том, что она вообще никак не пыталась повлиять на исход выборов за океаном. Авторы доклада утверждают, что Россия всеми силами на протяжении всей предвыборной кампании «стремилась очернить» Байдена. То есть именно российские политтехнологи сделали все, для того, чтобы кандидат от Демократической партии провел почти всю предвыборную кампанию в подвале своего дома, откуда время от времени общался по видеосвязи с избирателями и журналистами. А сына Байдена, Хантера вовлекли в коррупционные схемы в Украине и Китае тоже не иначе как не без «помощи» Москвы.

Не приводя никаких доказательств, разведчики формулируют: «Ключевым элементом стратегии Москвы на этих выборах было использование подручных, связанных с российской разведкой, для продвижения направленного на влияние нарратива - включая дезинформирующие и неподтвержденные обвинения против президента Байдена – организациям, СМИ, официальным лицам и видным деятелям, включая некоторых из тех, кто был близок к бывшему президенту Трампу и его администрации».

Тем самым они, по сути дела, расписываются в собственной близорукости и непрофессионализме – получается, что влияние Кремля и российской разведки в США столь масштабно, что не знает преград даже в ближайшем окружении главы американского государства.

Во вмешательстве в противостояние Байдена и Трампа обвиняется еще и Иран, который, согласно тексту доклада, предпринимал попытки повлиять на выборы в США, причем действуя исключительно с целью недопущения победы Трампа.

Похвал в документе удостоился Пекин. "Мы считаем, что Китай не прилагал усилий по вмешательству, хоть и рассматривал их, однако не предпринимал попыток по оказанию влияния, чтобы изменить исход президентских выборов», - говорится в докладе.

Примечательно, что в конец доклада его авторы поместили специальную таблицу дифференциации семантических оборотов, использованных ими в качестве суждений о вероятности тех или иных умозаключений.

Наречия «возможно», «весьма вероятно», «скорее всего» и т.п. расставлены в ней в привязке к процентной шкале. Забавно, но в этой таблице нет ставшего притчей во языцех highly likely (с высокой долей вероятности) – выражения, особо полюбившемся британским политикам и дипломатам после истории с «отравлением» Скрипалей, в котором «с высокой долей вероятности» Лондон обвинил Москву.

Частота применения авторами доклада упомянутых выше наречий, равно и как сам факт появления такой таблицы говорит о неуверенности составителей в точности и правдивости изложенной ими информации

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