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Наука17 марта 2021 1:23

Возможную утечку воздуха на МКС обнаружили с помощью чаинок

Утечка зафиксирована в российском модуле "Звезда"
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Экипаж Международной космической станции обнаружил возможное место утечки воздуха в российском модуле "Звезда".

Обнаружить утечку им помогли чаинки, а сейчас специалисты попросили заклеить его скотчем. Об этом стало известно из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.

- Прошлой ночью Иван (Вагнер) и я провели 30 минут в ПрК (промежуточная камера модуля "Звезда", где обнаружена утечка воздуха) <…> Мы думаем, что фактически определили возможное место утечки, - рассказал российский космонавт Анатолий Иванишин специалисту подмосковного Центра управления полетами.