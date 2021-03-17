Возможную утечку воздуха на МКС обнаружили с помощью чаинок

Экипаж Международной космической станции обнаружил возможное место утечки воздуха в российском модуле "Звезда".

Обнаружить утечку им помогли чаинки, а сейчас специалисты попросили заклеить его скотчем. Об этом стало известно из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.

- Прошлой ночью Иван (Вагнер) и я провели 30 минут в ПрК (промежуточная камера модуля "Звезда", где обнаружена утечка воздуха) <…> Мы думаем, что фактически определили возможное место утечки, - рассказал российский космонавт Анатолий Иванишин специалисту подмосковного Центра управления полетами.