В Госдуме приняли закон о просветительской деятельности

В Государственной думе РФ в третьем чтении, которое состоялось 16 марта, был принял законопроект, закрепляющий понятие "просветительская деятельность" в законе "Об образовании в РФ".

Теперь под этим понятием подразумевается деятельность, которая направлена на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции "в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов", сказано в документе.