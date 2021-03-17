За последние сутки в России выявлено 8 998 случаев COVID-19, минимум с 1 октября 2020 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За последние сутки в России выявлено 8 998 случаев COVID-19 во всех 85 регионах страны. Это минимум с 1 октября 2020 года. Об этом в среду сообщает портал стопкоронавирус.

Из них 11,3% не имели клинических проявлений болезни. За последние 24 часа зафиксировано 427 летальных исходов. Полностью выздоровели 10 755 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 418 436 случаев коронавирусах. За весь период зафиксировано 93 364 летальных исхода, выздоровели 4 024 975 человек.

Напомним, пандемия коронавирусной инфекции была объявлена ВОЗ 11 марта 2020 года. За все время ей заразилось свыше 120 миллионов человек по всему миру. Жертвами болезни стали свыше 2,5 миллионов.

Больше всего случаев инфицирования выявлено в США, следующими по количеству заразившихся идут Индия и Бразилия. Россия занимает четвертую позицию по числу заболевших коронавирусом в мире.