Госдума ввела штрафы и лишение свободы до пяти лет за оскорбление ветеранов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла проекты законов об усилении административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма.

Данные документы предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет и штраф до пяти миллионов рублей за публичное оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны. Законы в среду, 17 марта, опубликовали в базе данных нижней палаты.

Авторами инициатив выступали вице-спикер палаты Ирина Яровая. Сперва оба проекта были направлены на усиление мер по пресечению публичного отрицания фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом и распространения заведомо ложных сведений о деятельности Советского Союза во времена Второй мировой войны. В процесс подготовки инициатив ко второму чтению В Госдуме предложили поправки в законы, которые предусматривают жесткие санкции за оскорбление ветеранов.

Законопроекты также вносят поправки в Уголовный кодекс о том, что публичное отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР во Второй мировой войне, а также о ветеранах наказываются штрафом в размере до трех миллионов рублей или же лишением свободы на срок до трех лет.