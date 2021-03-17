Рогозин: у «Роскосмоса» есть коммерческие заказы на доставку людей на МКС Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Государственная корпорация «Роскосмос» получила несколько коммерческих заказов на доставку людей на борт Международной космической станции после завершения сотрудничества с NASA по данному вопросу. Об этом в среду, 17 марта, сообщил в ходе беседы с журналистами глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

- У корпорации уже есть заказы на наши корабли, после того как мы освободились от извоза американцев, - отметил Дмитрий Рогозин.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в конце минувшего 2020 года NASA обратилось к «Роскосмосу» с просьбой предоставить место их астронавту Марку Ванде Хаю на корабле «Союз МС-18». Данный корабль отправиться к Международной космической станции 9 апреля текущего года.

Дмитрий Рогозин позже объяснил очередную покупку Соединенными Штатами места на российском корабле тем, что американские корабли пока что нестабильны.