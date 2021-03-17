В ЕГЭ 2021 года не будет радикальных изменений

В ЕГЭ 2021 не будет радикальных изменений по сравнению с прошлым годом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова сообщила, что в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2021 года не будет радикальный изменений.

- Ничего радикально нового [в заданиях] в этом году не будет. До 1 сентября все школы и учителя, выпускники могли ознакомиться с проектами тех демонстрационных вариантов, которые были опубликованы на сайте ФИПИ, остаются там уже в утвержденном виде, — сказала Решетникова в эфире программы "Образовательная среда".

Основной период экзамена в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что 5% россиян хотели бы отменить ЕГЭ. Также они хотели бы уменьшить налоги, упразднить пенсионную реформу и отменить мораторий на смертную казнь. При этом 63% респондентов затруднились ответить на вопрос о том, что посоветовали бы президенту, если б выступили в роли его советника.