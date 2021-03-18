Политолог объяснила, почему Джо Байден обвинил Россию во вмешательстве в выборы Фото: EAST NEWS

Политолог Наталья Елисеева объяснила, для чего президенту США Джо Байдену потребовалось обвинять Россию во вмешательстве в выборы.

Речь идет о голосовании в 2020 году – слова президента являются продолжением риторики, которую Вашингтон ведет в отношении Москвы на протяжении последних лет, считает политолог.

По ее мнению, «Байден продолжает политику демонизации России». Новые обвинения похожи на те, что звучали в 2016 году, когда победил Трамп. Тогда не последовало никаких доказательств, только голословные обвинения.

- Здесь ситуация та же самая, - отметила политолог в беседе с Пятым каналом.

По ее мнению, Байден преследует свою цель - переложить ответственность за промахи демократической партии на внешнего врага. В Америке принято во всех бедах винить Россию. На этом фоне в ближайшее время говорить о перспективе улучшений в отношениях двух стран не приходится.

- Байден – демократ и не может сказать ничего иного. Политика партии диктует быть с Россией в состоянии постоянного конфликта. На нас пытаются списать и подрыв доверия американцев к выборному процессу и проблемы социального плана. Для этого такие заявления первого лица США и делаются, — заключила Елисеева.