Попова: говорить об отмене масочного режима в России пока не приходится Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Говорить об отмене масочного режима на территории России на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией пока что не приходится. Об этом в четверг, 18 марта, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Главный санитарный врач страны отметила, что количество инфицированных коронавирусом людей в обществе по-прежнему остается достаточно большим.

- На сегодняшний день остаются в действии все требования по защите своего здоровья. Это касается и ношения масок, и безусловного мытья рук, содержания в чистоте, использования дезинфектантов для обработки, - сообщила Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».

Глава Роспотребнадзора также сказала, что некоторые колебания заболеваемости в течение недели связаны с нюансами регистрации новых заражений, а не с эпидемическим процессом. Поэтому специалисты считают средненедельное количество заболевших – этот показатель в России снижается и к сегодняшнему дню уже достиг менее семи на сто тысяч в сутки.

Как сообщал сайт kp.ru, за последние сутки в России врачи выявили 9 803 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии коронавируса в стране заразились 4 428 239 человек.