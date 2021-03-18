YouTube заблокировал возможность публикаций и трансляций на канале «Вести Крым» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Видеохостинг YouTube на неделю заблокировал возможность публикаций и прямых трансляций на канале «Вести Крым». Платформа также угрожает полностью заблокировать этот канал, передает в четверг, 18 марта, «Россия 24».

Причиной ограничений руководство YouTube назвало публикацию двухлетней давности: ролик от 21 апреля 2019 года под названием «Вот кто в почете на Украине: видео преступлений фашистов Waffen SS против народа СССР».

- В публикации была использована хроника времен Великой Отечественной войны. В ролике нацисты сжигают села в поисках евреев. YouTube заявил, что это видео якобы нарушает запрет на демонстрацию насильственных действий против отдельных лиц или определенной группы людей, - говорится в сообщении телеканала.

По информации вещателя, видеохостинг предупредил руководство канала, что если в ближайшие три месяца обнаружит еще какие-то нарушения, то заблокирует «Вести Крым» полностью.

Накануне руководство YouTube установило для фильма «Ржев. 500 дней в огне», который был снят «Комсомольской правдой ТВ» и Телерадиовещательной организацией Союзного государства, ограничение 18+, что привело к выводу фильма из рекомендаций и лишению возможности продвижения. Сегодня участники пресс-конференции в редакции «КП» обсудили данный инцидент.