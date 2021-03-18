На Украине предложили запретить рэперу Басте въезд в страну

Украинский депутат призвал запретить рэперу Басте въезд на Украину Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко призвал запретить въезд в Незалежную Василию Вакуленко, более известному как Баста. Об этом парламентарий сообщил у себя в Telegram-канале.

Он сообщил, что направил соответствующий запрос в Службу безопасности Украины.

- Направил в СБУ депутатский запрос касательно приезда на Украине российского рэпера Басты (Василий Вакуленко), у которого в июне этого года запланированы два концерта в Киеве, — рассказал Гончаренко.

Он отметил, что в 2018 году рэпер был внесен в список лиц, угрожающих "национальной безопасности" Украины. Кроме того, Вакуленко запрещали въезд в Незалежную после "незаконного" посещения Крыма в 2015 году, однако срок запрета уже истек.

В начале февраля 2021 года запретили въезд на Украину российской актрисе театра и кино Глафире Тархановой. Причиной стало посещение артисткой Крыма.