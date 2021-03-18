Путин ответил Байдену: кто обзывается, сам так называется

Путин в ответ на слова Байдена пожелал здоровья лидеру США Фото: REUTERS

Кто обзывается сам так называется, ответил президент России Владимир Путин на заявление президента США Джо Байдена.

Напомним, вчера, 17 марта, сайт KP.ru сообщил, что Байден дал первое большое интервью в должности президента. В разговоре с журналистом американского телеканала ABC он назвал Путин убийцей.

- Мы действительно, как он сказал, лично с ним знакомы. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: "Будьте здоровы". Я желаю ему здоровья, говорю без иронии и шуток, - заявил Путин.

Президент России также отметил, что каждый народ сталкивается с тяжёлыми событиями, но оценка других государств всегда отражает внутреннее положение вещей.

- Потому что всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим и являемся по сути. В детстве во дворе когда спорили, то говорили "Кто как обзывается, тот сам так называется". Смысл в этом очень глубокий, - заявил Путин.

Говоря о Белом доме, российский президент заявил, что в основном у власти США находятся порядочные люди.

- Мы знаем об этом и дорожим этим. Но что касается правящего класса, то его сознание складывалось в непростых условиях. Ведь освоение европейцами американского континента было связано с геноцидом индейских племен. Затем последовал жёсткий период рабства, очень жестокий. И всё это идёт до сегодняшнего дня. И это сопровождает жизнь США, - добавил Владимир Путин.

Сайт KP.ru также сообщал, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не стала объяснять, была ли метафорой формулировка Байдена в заявлении о российском президенте.