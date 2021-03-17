Обвинил Путина и пригрозил Саудовской Аравии: главное из интервью Джо Байдена телеканалу ABC

46-ой президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

46-ой президент США Джо Байден впервые после вступления в должность дал большое интервью. Получилось оно скандальным: в разговоре с журналистом американского телеканала ABC, хозяин Белого дома назвал своего российского Владимира Путина коллегу убийцей.

Надо сказать, что собеседник Байдена Джордж Стефанопулос, который в свое время работал советником у Билла Клинтона, сам сформулировал вопрос именно так:

- Считаете ли вы Владимира Путина убийцей?

- Угу, да.

Реакция Москвы на такие громкие обвинения не заставила себя ждать.

- Это заявление оскорбляет граждан всей нашей страны, - написал у себя в телеграме председатель Госдумы Вячеслав Володин. – Путин – президент России, и нападки на него, это нападки на всю Российскую Федерацию.

Вообще же эксперты сходятся во мнении, что странно слышать такого рода слова от главы государства.

- Интервью производит двойственное впечатление. Глупые вопросы и глупые ответы. Особенно глупым выглядел вопрос про российского президента, – прокомментировал «КП» первое широкоформатное появление Байдена на американском ТВ директор Фонда изучения США им Ф. Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев. – И у Байдена почему-то не хватило ума ответить на него по-другому. Все это выглядит весьма странно. Как правило, вопросы для интервью такого ранга заранее согласовываются, и при таком условии все тем более выглядит и слышится особенно глупо. Ни Байден, ни журналист Стефанопулос не продемонстрировали мудрости и профессионализма, в эфире были надменность, заносчивость и высокомерие.

А вот еще несколько важных высказываний из интервью американского лидера.

О КОРОНАВИРУСЕ И ВАКЦИНАЦИИ

Я привился в том числе и потому, чтобы показать американцам, что это безопасно. Вакцина изменила мою жизнь: теперь я могу обнять своих внуков.

О РОССИИ И ПУТИНЕ

У нас был долгий [телефонный] разговор. Я знаю его относительно хорошо. И когда разговор начался, я сказал: «Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это [приписываемое России вмешательство в американские выборы] произошло, то будьте готовы.

[России и США] можно гулять и жевать жвачку в местах, где есть совместная работа в наших общих интересах.

О ВЫВОДЕ АМЕРИКАНСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

Я сейчас принимаю решение о том, когда они уйдут… Всем военнослужащим будет сложно уйти к 1 мая. Договоренность, которую разработал бывший президент, была не очень прочной.

ОБ ОТНОШЕНИЯХ С САУДОВСКОЙ АРАВИЕЙ

Я – тот парень, который опубликовал отчет (отчет американской разведки об убийстве журналиста Джамаля Хашогги, который не был опубликован при Дональде Трампе – Ред.). Я ясно дал понять королю Саудовской Аравии, что все изменится.

О НАПЛЫВЕ НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТОВ К ЮЖНЫМ ГРАНИЦАМ

Я могу сказать им совершенно ясно: «Не приходите».

ОБ ОВЧАРКЕ ПО КЛИЧКЕ МЕЙДЖОР

Это милый пес. 85% людей, работающих в Белом доме, его любят. Все, что он делает, что лижет их и виляет хвостом… Сейчас его дрессируют в Делавэре. (Несколько дней назад Мэйджор напал на сотрудника службы безопасности Белого дома и попытался укусить его – Ред.).