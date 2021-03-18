Медведев - о Байдене: Время его не пощадило

Медведев заявил, что время не пощадило Байдена. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента США Джо Байдена о Владимире Путине

"С нынешнем президентом США Джо Байденом я встречался на разных международных мероприятиях. Тогда он производил адекватное впечатление. Но, судя по всему, время его не пощадило. Комментировать тут нечего. Могу лишь вспомнить цитату доктора Фрейда: "Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость", - цитирует Медведева РИА Новости.

Ранее глава Белого дома на вопрос журналистов, считает ли он президента России "убийцей", ответил, что считает. Он заверил, что Путин ответит за якобы вмешательство в президентские выборы США.

При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не пояснила, что имел в виду президент США и были ли его слова метафорой или реальной угрозой. Она напомнила, что Байден уже говорил о том, что не собирается сдерживаться в выражениях в процессе контактов с российскими властями.

Сам же Путин пожелал Байдену здоровья. Президент России выразился философски, отметив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало.