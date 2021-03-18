МИД России: Подготовка разговора Путина с Байденом уже началась

Путин собирается провести с Байденом онлайн-встречу.
Фото: REUTERS
В МИД России заявили, что подготовка разговора президента РФ Владимира Путина и главы США Джозефа Байдена уже началась.
"Уже начали", - информировали в дипведомстве, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
Ранее Путин предложил американскому коллеге провести открытый диалог в прямом эфире уже в эту пятницу или в понедельник. Поручение по подготовке такого разговора президент дал МИД РФ.
Ранее Байден в разговоре с журналистами назвал Путина "убийцей". Позднее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что президент США не собирается выбирать выражения в отношении российской власти.
Владимир Путин, узнав о мнении Байдена, напомнил, что осуждать других - это все-равно что смотреться в зеркало. Президент России в шутку отметил: "Кто обзывается, тот сам так называется.
Джен Псаки прокомментировала предложение Путина о встрече с Байденом. Она рассказала, что Байден готов к диалогу с президентом России, но завтра он запланировал поездку в Джорджию.