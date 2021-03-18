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Политика18 марта 2021 20:42

Белый дом о разговоре с Путиным: Завтра Байден будет занят

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что президент США всегда готов для диалога с Россией
Анастасия РЫШКОВА
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Пресс-секретарь Белого дома заявила, что президент США всегда готов для диалога с Россией.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден всегда открыт для диалога с Россией, но завтра он будет занят, у него запланированна поездка в Джорджию.

Ранее президент РФ заявил, что готов провести с Байденом онлайн встречу и обсудить насущные вопросы и взаимные претензии, после того, как глава Белого дома заявил журналистам, что считает Путина "убийцей".