Госдепартамент требует прекратить попытки достроить газопровод "Северный поток - 2". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти вновь предостерегли участников проекта "Северный поток - 2" от продолжения работ по строительству газопровода.

"Как уже говорил президент [США Джо Байден], "Северный поток - 2" является плохой сделкой как для Германии и Украины, так и для наших союзников и партнеров в странах Центральной и Восточной Европы. Госдепартамент фиксирует попытки достроить газопровод "Северный поток - 2" и отслеживает информацию о компаниях, вовлеченных в этот процесс", - указал госсекретарь в заявлении, распространенном в четверг пресс-службой Госдепартамента.

По его словам, "администрация Байдена намерена придерживаться" санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2".

Блинкер отметил, что проект является геополитическим проектом России, направленным на разделение Европы и ослабление европейской энергетической безопасности.

Напомним, что США активно выступают против "Северного потока - 2". Многие эксперты считают, что Вашингтон хочет экспортировать свой сжиженный природный газ в Европу.

Газопровод "Северный поток-2" подразумевает строительство двух нитей газопровода, протянувшихся от России до Германии по дну Балтийского моря.