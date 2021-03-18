ВОЗ отказалась от версии появления коронавируса из лаборатории

В данный момент отчет с результатами работы миссии ВОЗ в Ухане не опубликован. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВОЗ отказалась от одной из версий о происхождении коронавируса. Об этом сообщил руководитель группы китайских специалистов, работавшей с миссией организации в Ухане, Лян Ваньнянь.

Специалисты признали версию происхождения вируса в лаборатории маловероятной.

"Мы хотим представить полный, точный и научный отчет высочайшего уровня, поэтому этот процесс займет некоторое время", — объяснил специалист.

В данный момент отчет с результатами работы миссии ВОЗ не опубликован.

Ранее экспертная группа ВОЗ, отправленная в Ухань, для выявления причин распространения коронавируса, выдвинула четыре версии попадания инфекции к человеку. По мнению вирусологов это могло произойти от животного, промежуточного звена, замороженных продуктов, а также из-за утечки в лаборатории.

Напомним, ВОЗ объявила о пандемии коронавируса в начале марта прошлого года. Одной из теорий стала передача вируса от летучих мышей.