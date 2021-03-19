В России с 1 апреля 2021 года изменится процедура экзамена на водительские права Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России с 1 апреля 2021 года меняются правила сдачи экзамена на водительские права. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ГИБДД.

Теперь по новым правилам начинающим автомобилистам не придется отдельно сдавать "площадку".

- Сотрудники Госавтоинспекции будут давать объективную оценку готовности будущих водителей управлять транспортным средством исключительно в условиях реального дорожного движения, - сообщили в ведомстве.

Однако отмечается, что нововведение будет касаться тех, кто готовится управлять легковым автомобилем, грузовиком и автобусом. Для сдающих на права на вождение мотоцикла сохранят прежний формат экзамена - с площадкой.