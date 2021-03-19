Юрист назвал обязательные доплаты к пенсии в 2021 году Фото: Иван МАКЕЕВ

В текущем году все обязательные доплаты и надбавки к пенсиям сохранятся, но ожидать новых выплат сверх положенного, как это было годом ранее на фоне самоизоляцией из-за распространения коронавируса, не стоит. Такое заявление сделал генеральный директор юридической компании «Достигация» Артём Баранов.

С 1 апреля текущего года социальные пенсии россиян будут индексированы на 3,4 процента. Кроме того, дополнительные выплату предусмотрены для неработающих пенсионеров, чей доход не достигает уровня прожиточного минимума, размер финансовой поддержки меняется в зависимости от региона. Также есть другие категории граждан, которым положены доплаты.

Так инвалидам первой группы, лицам старше 80 лет, а также гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные родственники, и жителям Крайнего Севера положена надбавка в двойном размере фиксированной выплаты.

«Такая выплата будет начисляться автоматически, по данным Пенсионного фонда РФ. Таким образом, своеобразный подарок от государства получат пенсионеры 1941 года рождения», - приводит агентство ПРАЙМ слова эксперта

Баранов также сообщил, что повышение индексации социальных пенсий и прибавка в рублях коснутся и выплат по госпенсиям для ряда получателей.

Напомним, ранее в Союзе пенсионеров назвали категории граждан, которые имеют право на повышенную пенсию. Как уточнила член президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова, льготы и заслуги не суммируются, и после выхода на пенсию гражданину необходимо выбрать основание для льготы, которое является наивысшим по оплате.