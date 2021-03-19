Российский посол в Белоруссии Мезенцев освобожден от должности

Дмитрий Мезенцев Фото: Тимур ХАНОВ

Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Мезенцева от обязанностей посла России в Белоруссии. Указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Мезенцева Дмитрия Федоровича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Белоруссия", — сказано в документе.

Мезенцев стал послом в Белоруссии в апреле 2019 года, сменив Михаила Бабича, который пробыл на этом посту с августа 2018-го.

Дмитрий Мезенцев родился 18 августа 1959 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 1981-м окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта.

В июне 2012 году он был назначен генсеком Шанхайской организации сотрудничества.

С 31 декабря 2018 года Мезенцев становится член Федерального собрания от исполнительного органа Сахалинской области.