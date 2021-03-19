В ВОЗ не нашли связи тромбозов с вакцинацией AstraZeneсa. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ВОЗ не нашли связи тромбозов с прививкой AstraZeneсa. Эксперты отметили, что польза от вакцины превышает риски.

"Имеющиеся данные не указывают на какое-либо общее увеличение диагнозов, связанных со свертываемостью крови, таких как глубокий венозный тромбоз или тромбоэмболия легких после введения вакцины от COVID-19. Указанные показатели тромбоэмболии после применения вакцин соответствуют ожидаемому числу диагнозов этих состояний", - говорится в документе ВОЗ, опубликованном по итогам заседания Международного консультативного комитета по безопасности вакцин.

Эксперты отметили, что наблюдаемые показатели обоих заболеваний были меньше, чем ожидалось.

В опубликованном документе подчеркивается, что очень редкие и уникальные тромбоэмболические явления в сочетании с тромбоцитопенией были вызваны не прививкой.

"Комитет по фармаконадзору и оценке рисков Европейского агентства по лекарственным средствам рассмотрел 18 случаев CVST из более чем 20 миллионов прививок AstraZeneca в Европе" - подчеркивается в опубликованном документе.

Напомним, ранее ряд стран Европы отказались от использования вакцины AstraZeneca на фоне двух летальных случаев у привившихся в возрасте 50 лет и более трех случаев выявления тромбов у молодых врачей.