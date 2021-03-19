«ОМК» выделит 300 миллионов рублей на юбилей Нижнего Новгорода

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Объединенная металлургическая компания выделит 300 миллионов рублей на юбилей Нижнего Новгорода. Эти средства пойдут на благоустройство Нижегородской ярмарки. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова на производственные площадки в Кулебаках и Выксе. Стоит отметить, что один из крупнейших в регионе заводов – Выксунский металлургический завод входит в состав «ОМК».

- Выксунский металлургический завод в очередной раз показал себя как лидер, патриот по отношению к своей истории и истории родного края. Когда-то Баташовы пользовались возможностями Нижегородской ярмарки для развития своего дела, а сегодня новое поколение промышленников преобразовывает там пространство, - отметил Глеб Никитин. - В ходе предварительной подготовки была проведена большая работа по наполнению территории смыслами, связанными с историей металлургии и промышленности в целом. Эти моменты напрямую будут отражены в благоустройстве.

Напомним, концепция благоустройства разработана архитектурным бюро Megabudka под кураторством ИРГСНО. Она предполагает работы по озеленению и установку малых архитектурных форм. На площади будут установлены горки, амфитеатр, детские площадки, большие качели и игровая зона с водой.