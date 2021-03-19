Фото: мвд.рф

Электронные паспорта начнут оформлять в Москве с 1 декабря 2021 года. По всей России эта возможность появится не позднее 1 июля 2023 года. Об этом говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.

Электронный паспорт будет иметь вид смарт-карты (формата банковской карты). На нем будет размещена фотография гражданина РФ, его ФИО, дата рождения и другие данные. В карте будет вшит персональный чип. Новый паспорт будет содержать биометрические данные, в том числе папиллярные узоры двух пальцев рук.

Адрес регистрации гражданина будет записан на чипе. В дальнейшем будет возможна запись на этот же чип сведений о водительском удостоверении.

Паспорт будет "работать" на территории РФ наравне с традиционным документом.

При оформлении паспорта можно будет выбрать любой формат документа, как бумажный, так и новый электронный вариант.