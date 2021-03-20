Россиянина Сергея Медведева в США приговорили к 10 годам за киберпреступления

Российский гражданин Сергей Медведев приговорен судом в Неваде к 10 годам лишения свободы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд в американском штате Невада приговорил обвиняемого в киберпреступлениях россиянина Сергея Медведева к десяти годам лишения свободы.

«33-летний Сергей Медведев, известный также как Stells, Segmed и Serjbear («Стелс, «Сегмед» и «Серж-медведь»), признал вину в суде в нарушении закона о противодействии рэкету и коррупционным организациям и был приговорен к десяти годам лишения свободы», - говорится в сообщении министерства юстиции США, опубликованном на сайте ведомства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по версии американской прокуратуры, россиянин вместе с гражданином Украины Святославом Бондаренко в 2010 году создали организацию Infraud, в которую уже через семь лет входили 10,9 тысяч участников. Её члены приобретали через интернет товары, оплачивая их деньгами с чужих кредитных карт.

Кроме того, Infraud также продавала финансовую и банковскую информацию, украденные средства идентификации, вредоносные программы и другие незаконные товары. Ущерб, принесенный преступной группой, оценивается в 568 миллионов долларов. Медведев был арестован в 20218 году в Нью-Йорке. Ранее сообщалось, что он признал свою вину.