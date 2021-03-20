В Австралии из-за наводнения эвакуируют жителей восточного побережья

На восточное побережье Австралии обрушился шторм Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На восточное побережье Австралии обрушились ливни и сильный ветер, которые вызвали наводнения в нескольких прибрежных городах штата Новый Южный Уэльс, местные власти начали эвакуацию людей из опасных районов.

В государственном бюро метеорологии сообщили, что предупреждения о немедленной эвакуации получили жители городов Тари, Дангог, Уингем, Порт-Маккуори, Кандлтаун, Лоуэр-Макли, Норт-Хейвен, Данбоган и Лориетон.

По прогнозам синоптиков, шторм вскоре вызовет подтопления и на северном побережье страны, поэтому жители северных пригородов Сиднея, а также городов Максвилл, Кингс-пойнт и Кемпси тоже должны быть готовы покинуть свои дома в течение дня. Ливни будут идти до понедельника, 22 марта.

«Обильные осадки станут причиной наводнений на большей части северного побережья, а после полудня субботы распространятся дальше на юг, захватив Сидней и весь регион Иллаварры», - рассказала ТАСС метеоролог Агата Имельска.

Ранее сайт kp.ru писал, как австралийский ведущий прогноза погоды вытащил из моря утопленника в прямом эфире.