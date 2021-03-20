Автоэксперты объяснили, какие трудности беспилотные машины могут создать на дорогах Фото: Алиса ТИТКО

В 2021 году на российских дорогах начнется тестирование беспилотных автомобилей. Они будут ездить без инженера-испытателя в салоне.

Лидер всероссийского движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов отметил, что для многих зарубежных стран это уже не новинка. Например, в США и Китае беспилотные машины давно стали частью движения.

В России же беспилотные машины перестанут быть редкостью на дороге через три-пять лет целесообразно их использование только на высоконагруженных направлениях.

- Например, в Москве. Беспилотник высадил пассажира и тут же посадил другого. В этом случае использование такого авто может окупиться, а вот в небольших городах и поселках вряд ли подобные машины будут приносить прибыль, - рассуждает Шкуматов в беседе с Ридусом.

На первых порах трудности с использованием «умных» машин будут возникать из-за особенностей движения в России и качества дорог, уверены эксперты.

Беспилотник может ездить, если имеется качественная разметка, дорожное покрытие не заметено снегом. К тому же, интеллект будет строго соблюдать все правила движения, перестраховываться, что принесет дополнительные сложности.

В жизни бывают ситуации, когда водители выезжают на встречную полосу, чтобы объехать какое-то препятствие на пути. Вряд ли в программе беспилотника будут такие команды.

- Их можно на 95-98% научить выполнять стандартные функции, но всегда остаются 2-3% импровизации, чисто российских особенностей движения, - рассуждает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Он отметил, что прежде чем разрешать беспилотникам выезд на дороги общего пользования, нужно решить еще один важный вопрос.

- Кто будет отвечать, если такое авто собьет человека? Компания-производитель, человек, который непосредственно выпустил авто на дорогу, страховая или разработчик программного обеспечения? На эти вопросы пока нет однозначного ответа, - задается вопросом эксперт.