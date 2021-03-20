Стоматолог рассказал о шести правилах для здоровья зубов и десен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Научный сотрудником Центрального научно-исследовательского института стоматологии Минздрава России, вице-президентом Профессионального общества гигиенистов стоматологических, кандидатом медицинских наук Олесем Шевченко назвал в разговоре с «Комсомолкой» шесть главных правил для здоровья зубов и десен.

Во-первых, необходимо регулярно чистить зубы. Чистка зубов должна проходить два раза в день по две минуты. При этом необходимо соблюдать правильную технику чистки: выметающими движениями от десны к краю зуба.

В-третьих, ежедневно необходимо прочищать межзубные промежутки при помощи межзубных ершиков. Как отмтеил эксперт, именно между зубами начинается кариес чаще всего. Кроме того, рекомендуется использовать дополнительные средства гигиены рта, среди которых ополаскиватели, зубные нити, скребки для языка (после консультации у гигиениста или врача). Также эксперт советует употреблять жевательную резинку в течение десяти минут после еды, но использовать жевательную резинку без сахара

Одним из главных правил является регулярная профессиональная гигиена рта у стоматологического гигиениста и осмотр у врача-стоматолога. Примерно каждые шесть месяцев.

Как писал сайт kp.ru, Шевченко также рассказал, что повышает риск развития кариеса. Специалист указал на то, что на состояние зубов влияет плохая гигиена. По его словам, при плохой чистке зубов и нерегулярном уходе будет невозможно удалить зубной налет полностью.