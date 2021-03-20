Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировали на северо-востоке Японии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 10 марта, землетрясение магнитудой 7,9 зафиксировали на северо-востоке Японии, после которого объявлена угроза цунами. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление.

По данным метеорологов, эпицентр подземных толчков находился в префектуре Мияги, рядом с побережьем которой, высота цунами может составить 1 метров. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров под океанским дном.

Сообщений о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. Сильные подземные толчки ощущались в ряде северо-восточных и восточных префектур Японии, включая Фукусиму, Иватэ, Ибараки, Сайтаму, а также Токио.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне, 16 марта, в Японии произошло землетрясение магнитудой 4,8. Эпицентр подземных толчков находился в префектуре Ибараки, примерно в 57 километрах от Токио.