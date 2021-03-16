В Японии произошло землетрясение магнитудой 4,8

Сейсмологи зафиксировали в Японии подземные толчки магнитудой 4,7 Фото: REUTERS

Вечером во вторник, 16 марта, на востоке самого крупного в Японии острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 4,8.

По данным национального метеорологического управления страны Восходящего Солнца, эпицентр подземных толчков находился в префектуре Ибараки, примерно в 57 километрах от Токио, а их очаг залегал на глубине около 50 километров.

О возможных пострадавших или разрушениях информации пока не поступало, угрозу цунами не объявляли.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 13 февраля в Японии произошло сильное землетрясение, магнитуда подземных толчков в некоторых районах достигла 7,3. Землетрясение ощущалось в девяти префектурах, но сильнее всего – в Мияги и Фукусиме, пострадали более 150 человек.

На днях японцы почтили память жертв тройной катастрофы 11 марта 2011 года, когда самое сильное землетрясения в истории страны и последовавшее за ним цунами унесли жизни почти 15,9 тысяч человек, около 2,7 тысяч до сих пор считаются пропавшими без вести. Были разрушены почти 400 тысяч построек, уничтожены целые деревни и городские кварталы.

Землетрясение вызвало аварию на АЭС «Фукусима-1», которая, в свою очередь, привела к загрязнению обширных территорий радиоактивными веществами.