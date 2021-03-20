Пашинян рассматривает возможность открытия коммуникаций с Азербайджаном. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что видит необходимость в коммуникациях с Азербайджаном.

«Шаг в направлении решения проблемы вражды в регионе — открытие коммуникаций. Азербайджан должен получить коммуникационную связь с Нахичеванью, а мы — железнодорожное сообщение с Россией и Ираном», — цитирует его заявление на встрече с жителями сёл Арагацотнской области Интерфакс.

По словам премьера, полное разрешение проблем между странами выгодно обеим сторонам. Он подчеркнул необходимость разорвать замкнутый круг, в котором все считают "друг друга врагами".

«Это самый большой вызов, который есть и у нас, и у других», — отметил Пашинян.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявил, что не исключает подписания мирного договора с Ереваном.

Напомним, в сентябре прошлого года между Арменией и Азербайджаном с новой силой разгорелся 30-летний территориальный конфликт. В районе Нагорного Карабаха велись ожесточенные бои. Страны сделали несколько попыток примириться, но каждый раз нарушали договор.

В ночь на 10 ноября, при участии российской стороны, Армения и Азербайджан подписали мирный договор, который сохраняется и по сей день.