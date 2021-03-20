Байден считает Камалу Харрис умнее себя

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис в Атланте Фото: REUTERS

Президент США Джозеф Байден заявил, что его вице-президент Камала Харрис «умнее него». Таким образом он представил Харрис, выступая в Центре по контролю и профилактике заболеваний в Атланте (штат Джорджия), передает Mediaite.

Глава Белого дома произнес небольшую речь, в которой поблагодарил сотрудников центра за работу, рассказал о встрече с китайским лидером Си Цзиньпином. А потом сказал, что «не должен был этого делать, потому что хотел уступить слово своему вице-президенту, которая умнее меня».

«Что ж, к этому нечего добавить, господин президент», - со смехом, как будто оценила «шутку» шефа, ответила вице-президент США.

К слову, как писал сайт kp.ru, на днях Байден оговорился и назвал Камалу Харрис «президентом»: «Когда президент Харрис и я…» - сказал 78-летний демократ, даже не заметив своей ошибки. Ранее во время предвыборной кампании демократ случайно назвал ее «будущим лидером» страны.

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Еще в период своей работы на посту вице-президента США в администрации Обамы Байден и сам признавал, что он «машина по производству оплошностей» (подробности).