В Германии планируют продлить ограничения из-за коронавируса

Ангела Меркель планирует продлить ограничительные меры из-за коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канцлер Германии Ангела Меркель хочет продлить ограничительные меры, введенные в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Об этом пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на попавший к ним распоряжение проект документа, который канцлер обсудит с главами регионов в понедельник, 22 марта. Согласно материалам, ограничения сохранятся в апреле, но точные даты не приводятся. Также немецкие компании обяжут каждую неделю предоставлять работникам два экспресс-теста на коронавирус. В тексте документа указано, что послабление ограничений зависит от "последовательного тестирования граждан".

Ранее в Германии 12 полицейских пострадали во время акций протеста против ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции. Отмечается, что в общей сложности за день было зафиксировано 47 правонарушений, в том числе девять случаев нападения на стражей порядка, а также семь эпизодов оскорблений полицейских, у двух демонстрантов было изъято оружие.