В Германии 12 полицейских пострадали в ходе протестов против ограничений из-за коронавируса

Акции протеста против введенных из-за коронавируса ограничений прошли в разных городах страны Фото: REUTERS

В субботу, 13 марта, в нескольких городах Германии прошли акции протеста против введенных властями страны ограничений из-за пандемии коронавируса. Демонстранты требовали отменить все запреты и карантинные меры, призванные остановить распространение инфекции среди населения ФРГ.

В этот день только в Дрездене в стычках с протестующими пострадали как минимум 12 сотрудников полиции, сообщает газета Die Zeit со ссылкой на представителей правоохранительных органов города. Отмечается, что в общей сложности за день было зафиксировано 47 правонарушений, в том числе девять случаев нападения на стражей порядка, а также семь эпизодов оскорблений полицейских, у двух демонстрантов было изъято оружие. Кроме того, протестующие оказывали сопротивление полиции. Задержаны по крайней мере трое участников акции.

Напомним, как писал сайт kp.ru, граждане Германии протестуют против ограничений с самого начала их действия. По мнению манифестантов, введенные правительством карантинные меры нарушают их права и свободы.