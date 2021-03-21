Мужчина упал под поезд на станции "Дмитровская" в Москве

На московской станции метро "Дмитровская" мужчина упал под поезд Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пассажир погиб, упав под поезд, прибывавший на московскую станцию метро "Дмитровская" в воскресенье, 21 марта.

- Мужчина 1980 года рождения погиб, упав под поезд метро на станции "Дмитровская", — приводит слова своего источника в правоохранительных органах ТАСС.

В пресс-службе УВД на московском метрополитене информацию агентству подтвердили и рассказали, что погибший упал на жесткий путь. Собеседник уточнил, что сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

После инцидента в метро приостановили движение от станции "Савеловской" до "Владыкино". На момент написания новости, движение уже восстановлено.

Ранее в Петербурге на станции метро "Пушкинская" упал под поезд 22-летний мужчина, после чего скончался. Из-за этого движение составов было остановлено, они ходили только на участках на участках "Проспект Ветеранов" - "Автово" и "Площадь Восстания" - "Девяткино".